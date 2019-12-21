Минск, , 11:51 — REGNUM Форвард минского футбольного клуба «Энергетик — БГУ» Илья Шкурин может перейти в состав московской команды ЦСКА. Об этом 21 декабря сообщает белорусское издание «Прессбол».

По данным источника, 20-летний белорусский футболист может перейти в состав армейцев уже в ближайшее время.

При этом указывается, что на игрока также претендуют московские клубы «Динамо» и «Спартак», казанский «Рубин» и «Ростов».

Отметим, Илья Шкурин стал в минувшем сезоне лучшим бомбардиром футбольного чемпионата Белоруссии, забив 19 мячей и отдав 6 результативных передач. Клуб «Энергетик — БГУ» финишировал в белорусском чемпионате на двенадцатом месте.