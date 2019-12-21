Бордо, Франция, , 11:31 — REGNUM Футбольный клуб «Бордо» включился в соперничество с миланской командой «Интер» за французского форварда лондонского клуба «Челси» Оливье Жиру. Об этом 21 декабря сообщает Goal.

В «Бордо» надеются, что «Челси» возьмет на себя часть зарплаты 33-летнего футболиста или сам игрок снизит свои требования.

При этом шансы более свободного в финансовом плане «Интера» на приобретение игрока кажутся предпочтительнее, однако сам футболист не уверен, что в миланском клубе сможет получить достаточное количество игрового времени, так как в составе «Интера» играют такие футболисты как бельгийский форвард Ромелу Лукаку и аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес.

Отметим, в нынешнем сезоне Оливье Жиру сыграл за «Челси» в семи матчах и отметился в них одним голом.