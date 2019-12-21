Майами, США, , 11:20 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» уверенно обыграл баскетболистов «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами со счетом 129:114 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Бобби Портис, который набрал в матче 30 очков.

У «Хит» самым результативным оказался центровой Эдрис Адебайо, который принёс своему клубу 20 очков в игре.

Отметим, это победа стала для «Майами» пятой в последних семи матчах нынешнего регулярного сезона НБА. Для «Нью-Йорка» это четвертое поражение в семи последних играх.