Турин, Италия, , 10:22 — REGNUM Хорватский нападающий футбольного туринского клуба «Ювентус» Марио Мандужкич может в скором времени сменить итальянский чемпионат на катарский. Об этом 21 декабря сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, 33-летний хорватский футболист в настоящее время занимается поиском команды, которая гарантирует ему наличие игрового времени.

Также сообщается, что один из катарских футбольных клубов имеет твердую уверенность в приобретении игрока в свой состав.

Отметим, ранее от приобретения Марио Мандужкича отказался клуб «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне футболист не сыграл за «Ювентус» ни в одном матче.