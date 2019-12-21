Портленд, США, , 10:21 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл команду «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Мода-центр» в Портленде и закончилась со счетом 118:103 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший за матч 36 очков. Ещё 31 очко победителям принес защитник Си Джей Макколлум.

У «Орландо» самым результативным оказался черногорский центровой Никола Вучевич, оформивший в матче дабл-дабл с 23 очками и 12 подборами.

Отметим, эта победа стала для «Портленда» четвертой за последние пять игр нынешнего сезона НБА. Для «Орландо» данное поражение стало шестым за последние семь игр и третьим подряд.