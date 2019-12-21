Торонто, Канада, , 10:20 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» переиграл команду «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась со счетом 112:118 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, который набрал за игру 37 очков. Ещё 26 очков принес «Вашингтону» разыгрывающий Иш Смит.

У «Торонто» самым результативным оказался разыгрывающий Кайл Лоури, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 26 очками и 9 результативными передачами. Его коллега по команде — испанский форвард Серж Ибака, оформил в матче дабл-дабл с 23 очками и 10 подборами.

Отметим, это четвертая подряд победа «Торонто» в пяти последних матчах нынешнего сезона НБА. Для «Вашингтона» это поражение стало шестым в последних семи матчах.