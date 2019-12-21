Монако, , 10:19 — REGNUM Французский специалист Лоран Блан может в ближайшее время стать новым главным тренером футбольного клуба «Монако». Об этом 21 декабря сообщает Footmercato.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нынешний главный наставник «Монако» Леонарду Жардим, может покинуть свой пост, если не его подопечные не выиграют в матче девятнадцатого тура французской футбольной Лиги 1 с командой «Лилль».

Также сообщается, что руководство «Монако» уже провело встречу с Бланом.

Отметим, Лоран Блан находится без работы с 2016 года, когда он покинул команду «Пари Сен-Жермен», также тренировал клуб «Бордо» и сборную Франции по футболу.

Напомним, в настоящее время «Монако» с 25 очками находится на девятом месте турнирной таблицы Лиги 1. Матча с «Лиллем» состоится позднее 21 декабря и начнется в 22:45 мск.