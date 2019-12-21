Бостон, США, , 09:52 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» уверенно переиграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 114:93.

Наиболее результативными игроками встречи стали сразу два лёгких форварда «Бостона» — Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, оба набравшие по 26 очков в матче.

У «Детройта» самым результативным оказался австралийский центровой клуба Тон Мейкер, который набрал за игру 15 очков.

Отметим, это пятая победа «Бостона» за последние семь матчей нынешнего сезона НБА. Для «Детройта» это поражение стало четвертым за последние пять игр.