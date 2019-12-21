Филадельфия, США, , 09:51 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Филадельфия Сикерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счетом 98:117 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Сикерс» Джоэл Эмбиид, оформивший в матче впечатляющий дабл-дабл с 33 очками и 17 подборами.

У «Маверикс» самым результативным оказался защитник Тим Хардуэй-младший, набравший за игру 27 очков. Его коллега по команде — литовский форвард Кристапс Порзингис — оформил в матче дабл-дабл с 22 очками и 18 подборами.

Отметим, эта победа стала четвертой для «Далласа» за последние семь игр нынешнего сезона НБА. Для «Филадельфии» это третье подряд поражение.