Гонолулу, США, , 09:50 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Джош Барнетт снят с главного поединка с бразильцем Ронни Маркесом на турнире Bellator 235, проходящем в Гонолулу. Об этом 21 декабря сообщил президент Bellator Скотт Кокер на своей странице в соцсети Twitter.

«Следуя совету Боксерской комиссии Гавайев, отменяется главный бой между Джошем Барнеттом и Ронни Маркесом», — написал в своем сообщении Кокер.

Также он отметил, что 41-летний Барнетт был снят с поединка по причине наличия серьёзного заболевания.

Отметим, свой последний бой в ММА Джош Барнетт провел в 2016 году на турнире UFC Fight Night 93, где он удушающим приемом одержал верх над белорусским бойцом Андреем Орловским. Всего в активе американца 35 побед при 8 проигрышах.