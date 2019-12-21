Оклахома-сити, США, , 09:43 — REGNUM Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» переиграл команду «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась победой хозяев со счетом 126:108.

Самым результативным игроком встречи оказался немецкий разыгрывающий «Оклахомы» Деннис Шрёдер, который остановился в шаге от дабл-дабла с 24 очками и 9 подборами. Его коллега по клубу — итальянский лёгкий форвард Данило Галлинари, набрал во встрече 22 очка.

У «Финикса» наиболее результативным стал испанский разыгрывающий клуба Рики Рубио, который набрал за игру 24 очка.

Отметим, это пятая победа «Оклахомы» в последних семи матчах нынешнего регулярного сезона НБА. Для «Финикса» это поражение стало пятым подряд за последние шесть игр.