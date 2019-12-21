Даллас, США, , 09:16 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Александр Радулов не смог принимать участия в матче регулярного чемпионата лиги с командой «Флорида Пантерз» из-за травмы нижней части тела. Об этом 21 декабря сообщил обозреватель Майк Хейка на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Александр Радулов выбыл (на игру с «Флоридой») с травмой нижней части тела», — написал в своем сообщении Хейка.

При этом сроки восстановления 33-летнего российского хоккеиста не называются.

Отметим, в нынешнем сезоне Александр Радулов сыграл за «Даллас» в 35 матчах и отметился в них 24 (10 шайб + 14 результатных передач) очками.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее хоккейный клуб «Флорида Пантерз» обыграл команду «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.