Индианаполис, США, , 09:15 — REGNUM Баскетбольный клуб «Индиана Пейсерс» обыграл команду «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и закончилась со счетом 119:105 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи стал форвард «Пейсерс» Ти Джей Уоррен, который набрал за матч 23 очка.

У «Кингз» самым результативным оказался форвард Ричаун Холмс, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 20 очками и 9 поборами.

Отметим, эта победа стала для «Индианы» пятой подряд за последние шесть матчей нынешнего сезона НБА. Для «Сакраменто» данное поражение стало третьим за последние семь игр.