Эдмонтон, Канада, , 09:00 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» обыграл хоккеистов «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в пользу гостей со счетом 2:4.

Голы у «Пигнвинз» забили Чад Руведел (8-я минута), Джозеф Бландизи (13-я), Джаред Макканн (13-я) и Крис Летанг (41-я в большинстве).

У «Ойлерз» шайбами отметились Зак Кассиан (27-я) и Райли Шихан (40-я в большинстве).

Отметим, по итогам встречи «Питтсбург» набрал 36 очков, что позволяет ему находиться на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Эдмонтона» 42 очка и седьмое место на Западе.