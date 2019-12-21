Пекин, , 09:00 — REGNUM Российская фристайлистка Валерия Демидова выиграла в дисциплине хафпайп на этапе Кубка мира по фристайлу, проходящем на китайском горнолыжном курорте «Сикрет Граден».

Победный результат 19-летней российской спортсменки составил 92,50 балла.

Второе место заняла канадка Рейчел Кракер, набравшая 88,75 баллов. Третей стала китаянка Ли Фанхуэй с результатом 86,50 баллов.

Отметим, это первая в истории победа для российских спортсменов в дисциплине хафпайп на этапах мирового первенства.