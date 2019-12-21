Денвер, США, , 08:44 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» обыграл баскетболистов «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счетом 109:100 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Наггетс» Джамал Маррей, набравший 28 очков за игру. Его коллега по клубу — сербский центровой Никола Йокич, оформил в матче трипл-дабл с 22 очками, 10 подборами и 10 результативными передачами.

Самым результативным у «Миннесоты» оказался лёгкий форвард Эндрю Уиггинс, который набрал за игру 19 очков.

Отметим, это пятая подряд победа «Денвера» в последних семи матчах нынешнего регулярного сезона НБА. Для «Миннесоты» это поражение стало девятым подряд.