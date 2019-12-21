Санрайз, США, , 08:42 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» обыграл команду «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайз и победой хозяев со счетом 7:4.

У победителей голами отметились Джонатан Юбердо (5-я минута в большинстве), Антон Строльман (15-я), Винсент Трочек (22-я), Колтон Севьюр (23-я) и оформивший в матче хет-трик Ноэль Аккьяри (28-я, 28-я и 31-я буллит).

У «Далласа» голы забили российский нападающий клуба Денис Гурьянов (14-я), оформивший в матче дубль Тайлер Сегин (37-я в большинстве, 48-я) и Джейми Бенн (54-я).

Отметим, по итогам встречи «Флорида» набрала 39 очков, что позволяет ей находиться на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Далласа» 44 очка и третье место на Западе.