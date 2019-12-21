Кливленд, США, , 08:26 — REGNUM Баскетбольный клуб «Кливленд Кавальерс» обыграл команду «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде и закончилась со счетом 114:107 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Кавальерс» Джордан Кларксон, набравший за матч 33 очка. Его коллега по команде защитник Кевин Лав оформил в матче дабл-дабл с 21 очком и 13 подборами.

У «Гриззлис» наиболее результативным стал форвард Джарен Джексон, набравший 24 очка за игру.

Отметим, это третья победа «Кливлпенда» в последних шести матчах нынешнего регулярного сезона НБА. Для «Мемфиса» данное поражение стало третьим в последних семи играх.