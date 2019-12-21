Нью-Йорк, США, , 08:26 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» обыграл хоккеистов «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорк и закончилась в пользу гостей со счетом 3:6.

У «Торонто» голами отличись Пьер Энгвалл (10-я минута), оформивший в матче дубль Вильям Нюландер (12-я и 43-я), также отличившийся дважды Митчелл Марнер (23-я в большинстве и 43-я) и российский нападающий Илья Михеев (57-я), также отметившийся результативной передачей.

У «Рейнджерс» голы забили Брэйди Шей (15-я), Райан Стром (1-я) и российский нападающий Павел Бучневич (26-я), также отличившийся результативной передачей.

Ещё один российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин тоже записал на свой счет одну результативную передачу.

Отметим, по итогам матча клуб «Торонто» набрал 40 очков и находится на восьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Рейнджерс» 36 очков и двенадцатая позиция там же.