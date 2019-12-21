Мадрид, , 07:36 — REGNUM 20 декабря в Эйбаре (Испания) на стадионе «Эстадио Мунисипал де Ипуруа» между командами «Эйбар» и «Гранада» был разыгран матч 18-го тура испанской Примеры 2019/20. Противостояние завершилось со счетом 3:0.

26-летний полузащитник Гонсало Эскаланте, совершивший 3 успешные обводки, 2 отбора и выигравший 5 воздушных единоборств, заработав оценку 8.89, стал лучшим игроком матча. Точность передач аргентинца составила 72%.

«Эйбар» одержал пятую победу в сезоне, набрал 19 очков и до конца тура остался на 16-м месте. «Гранада» с 24-мя баллами идет на 9-й строчке.

Статистика матча («Эйбар"/"Гранада»)

Удары 18/8

Удары в створ 7/2

Владение мячом 50%/50%

Нарушения 17/14

Угловые 5/5

Оценки WhoScored 7.43/6.45

Составы на матч:

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Оливейра, Вальдес, Техеро, Эскаланте, Экспосито, Леон, Инуи, Энрик, Гарсия.

Запас: Кике (↑ 73), Диоп (↑ 84), Родригес, Де Бласис, Диас (↑ 37), Корреа, Атиенца.

Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар.

«Гранада»: Силва, Мартинес, Диас, Нева, Дуарте, Гоналон, Вадильо, Этеки, Пуэртас, Фернандес, Сольдадо.

Запас: Мартинес (↑ 76), Кейбаши, Азиз, Аарон, Рамос (↑ 56), Мачис (↑ 56), Санчес.

Главный тренер: Диего Мартинес.

Бригада арбитров: Пабло Гонсалес Фуэртес | Альфредо Родригес | Альваро Карьено Кабера | Пабло Фернандес.

Желтые карточки: Гоналон — 17, Энрик — 45, Эскаланте — 55, Дуарте — 56, Леон — 77.

Забитые мячи: Серхи Энрик (Гонсало Эскаланте) 21 — 1:0, Энрике Гарсия (Эдуардо Экспосито) 26 — 2:0, Такаси Инуи (Кике) 87 — 3:0.