Рим, , 07:34 — REGNUM 20 декабря во Флоренции (Италия) на стадионе «Артемио Франки» между командами «Фиорентина» и «Рома» был разыгран матч 17-го тура итальянской Серии А 2019/20. Противостояние завершилось крупной победой «волков».

Самым ценным игроком матча, заработавшим оценку 9.16, был признан Николо Заниоло, совершивший 5 успешных обводок, 1 отбор и выигравший 2 воздушных единоборства. Точность передач итальянца составила 81%.

«Рома» одержала 10-ю победу в сезоне, набрала 35 очков и укрепилась на четвертой позиции. «Фиорентина» с 17-ю баллами осталась на четырнадцатом месте.

Статистика матча («Фиорентина"/"Рома»)

Удары 10/12

Удары в створ 3/6

Владение мячом 45%/55%

Нарушения 19/16

Угловые 5/4

Оценки WhoScored 6.05/7.22

Составы на матч:

«Фиорентина»: Дронговский, Миленкович, Песселья, Касерес, Бадель, Лирола, Кастровилли, Далберт, Пульгар, Боатенг, Влахович.

Запас: Терраччано, Раньери, Педро (↑ 66), Соттил (↑ 83), Кристофоро, Эссерик (↑ 83), Чеккерини, Геззаль, Венути, Бенасси, Журковский, Черофолини.

Главный тренер: Винченцо Монтелла.

«Рома»: Лопес, Смоллинг, Коларов, Манчини, Пеллегрини, Флоренци, Перотти, Верету, Заниоло, Диавара, Джеко.

Запас: Жезус, Четин, Ундер (↑ 85), Калинич, Фацио, Спинаццола (↑ 90), Кардиналли, Антонуччи, Фузато, Мхитарян (↑ 76).

Главный тренер: Паулу Фонсека.

Бригада арбитров: Даниэль Орсато | Альберто Тегони | Стефано Дель Джоване | Джанлука Манганьелло.

Желтые карточки: Песселья — 21, Заниоло — 38, Касерес — 45, Коларов — 45, Диавара — 57, Кастровилли — 64, Влахович — 89.

Забитые мячи: Эдин Джеко (Николо Заниоло) 19 — 0:1, Александр Коларов 21 — 0:2, Милан Бадель 34 — 1:2, Лоренцо Пеллегрини (Эдин Джеко) 73 — 1:3, Николо Заниоло (Эдин Джеко) 88 — 1:4.