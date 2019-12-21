Берлин, 21 декабря 2019, 07:32 — REGNUM 20 декабря в Зинсхайме (Германия) на стадионе «Райн-Неккар-Арена» между командами «Хоффенхайм» и «Боруссия» (Дортмунд) был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2019/20. Противостояние завершилось волевой победой хозяев.
Лучшим игроком матча с оценкой 7.98 был признан 26-летний форвард сборной Армении Саркис Адамян, забивший 1 мяч, отдавший 1 голевую передачу, выигравший 1 воздушную дуэли и совершивший 2 успешных отбора. Точность передач футболиста составила 75%.
Дортмундская «Боруссия» с 30-ю баллами временно осталась на 4-й позиции. «Хоффенхайм», набрав 27 очков, обошел «Фрайбург» и «Байер-04» и поднялся на 6-е место.
Статистика матча («Хоффенхайм"/"Боруссия»)
Удары 11/13
Удары в створ 2/5
Владение мячом 51%/49%
Нарушения 8/12
Угловые 0/8
Оценки WhoScored 6.84/6.46
Составы на матч:
«Хоффенхайм»: Бауманн, Нортвейт, Хюбнер, Руди, Гейгер, Гриллич, Самассеку, Баумгартнер, Сков, Бебу, Крамарич.
Запас: Кадержабек (↑ 78), Бичакчич, Стафилидис, Пентке, Фогт, Адамян (↑ 46), Акпогума, дос Сантос, Локадия (↑ 65).
Главный тренер: Алфред Схредер.
«Боруссия»: Бюрки, Загаду, Хуммельс, Хакими, Аканджи, Шульц, Брандт, Вайгль, Санчо, Азар, Гетце.
Запас: Алькасер (↑ 84), Геррейро, Балерди, Морей, Пищек (↑ 46), Ларсен (↑ 46), Хитц, Райчл.
Главный тренер: Люсьен Фавр.
Бригада арбитров: Феликс Цваер | Торстен Шиффнер | Марко Ахмюллер | Флориан Бадштюбнер.
Желтые карточки: Аканджи — 25.
Забитые мячи: Марио Гетце (Ахраф Хакими) 17 — 0:1, Саркис Адамян 79 — 1:1, Андрей Крамарич (Саркис Адамян) 87 — 2:1.