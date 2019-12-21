Берлин, , 07:32 — REGNUM 20 декабря в Зинсхайме (Германия) на стадионе «Райн-Неккар-Арена» между командами «Хоффенхайм» и «Боруссия» (Дортмунд) был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2019/20. Противостояние завершилось волевой победой хозяев.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.98 был признан 26-летний форвард сборной Армении Саркис Адамян, забивший 1 мяч, отдавший 1 голевую передачу, выигравший 1 воздушную дуэли и совершивший 2 успешных отбора. Точность передач футболиста составила 75%.

Дортмундская «Боруссия» с 30-ю баллами временно осталась на 4-й позиции. «Хоффенхайм», набрав 27 очков, обошел «Фрайбург» и «Байер-04» и поднялся на 6-е место.

Статистика матча («Хоффенхайм"/"Боруссия»)

Удары 11/13

Удары в створ 2/5

Владение мячом 51%/49%

Нарушения 8/12

Угловые 0/8

Оценки WhoScored 6.84/6.46

Составы на матч:

«Хоффенхайм»: Бауманн, Нортвейт, Хюбнер, Руди, Гейгер, Гриллич, Самассеку, Баумгартнер, Сков, Бебу, Крамарич.

Запас: Кадержабек (↑ 78), Бичакчич, Стафилидис, Пентке, Фогт, Адамян (↑ 46), Акпогума, дос Сантос, Локадия (↑ 65).

Главный тренер: Алфред Схредер.

«Боруссия»: Бюрки, Загаду, Хуммельс, Хакими, Аканджи, Шульц, Брандт, Вайгль, Санчо, Азар, Гетце.

Запас: Алькасер (↑ 84), Геррейро, Балерди, Морей, Пищек (↑ 46), Ларсен (↑ 46), Хитц, Райчл.

Главный тренер: Люсьен Фавр.

Бригада арбитров: Феликс Цваер | Торстен Шиффнер | Марко Ахмюллер | Флориан Бадштюбнер.

Желтые карточки: Аканджи — 25.

Забитые мячи: Марио Гетце (Ахраф Хакими) 17 — 0:1, Саркис Адамян 79 — 1:1, Андрей Крамарич (Саркис Адамян) 87 — 2:1.