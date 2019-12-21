Флоренция, Италия, , 07:32 — REGNUM Футбольный клуб «Рома» нанес поражение с разгромным счетом команде «Фиорентина» в матче семнадцатого тура итальянской футбольной Серии А.

Игра прошла на поле стадиона «Артемио Франки» во Флоренции и закончилась со счетом 1:4 в пользу гостей.

Голами в составе победителей отличились боснийский форвард клуба Эдин Джеко (19-я минута), сербский защитник Александар Коларов (21-я) и полузащитники Николо Дзаньоло (73-я) и Николо Дзаньоло (88-я).

Автором единственного мяча у хозяев, оказавшегося в итоге «Голом престижа» стал сербский хавбек команды Милан Бадель (34-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Ромы» 35 очков и пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Фиорентины» 17 очков и четырнадцатое место.