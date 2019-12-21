Анкара, , 07:25 — REGNUM Московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл стамбульскую команду «Анадолу Эфес» в матче пятнадцатого тура Единой лиги ВТБ.

Игра состоялась на паркете площадки «Синан Эрдем Доум» в Стамбуле и закончилась в пользу гостей со счетом 80:81.

Московский клуб смог победить на последней минуте встречи с помощью броска американского защитника команды Майка Джеймса, который также стал самым результативным игроком матча, набрав 28 очков.

В составе «Анадолу» наиболее результативным оказался хорватский защитник клуба Крунослав Симон, который смог набрать 21 очко за игру.

Отметим, это четвертая победа ЦСКА в последних семи матчах Единой лиги ВТБ. У «Анадолу» данное поражение прервало победную серию из восьми подряд игр.