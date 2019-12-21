Ньюарк, США, , 07:15 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась в пользу гостей со счетом 3:6.

Голы в составе победителей на счету российского капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина (19-я минута), также записавшего на свой счет в матче одну результативную передачу, оформившего в матче дубль Никласа Бэкстрёма (20-я, 40-я), Джона Карлсона (41-я), Йонаса Зигенхалера (47-ч) и Рихарда Паника (56-ч).

У проигравших голы забили Кайл Палмиери (5-я в большинстве), Блейк Коулман (25-я) и Майлз Вуд (60-я).

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и российский же защитник «Дэвилз» Никита Гусев записали на свой счет в игре по одной результативной передаче.

Отметим, по итогам встречи в активе «Вашингтона» 55 очков, клуб является лидером турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Нью-Джерси» 27 очков и пятнадцатая строчка там же.