Зинсхайм, Германия, , 07:11 — REGNUM Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» проиграл команде «Хоффенхайм» из Зинсхайма в матче семнадцатого тура немецкой бундеслиги.

Игра проходила на поде стадиона «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет во встрече открыл полузащитник «Боруссии» Марио Гётце, отличившийся на 17-й минуте.

На этом футбольная удача гостей закончилась и в конце второго тайма хозяева дважды поразили ворота гостей и выиграли. Отличились армянский форвард «Хоффенхайма» Саркис Адамян (79-я) и сербский нападающий команды Андрей Крамарич (89-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Хоффенхайма» стало 27 очков, что позволило клубу подняться на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. У дортмундской «Боруссии» 30 очков и четвертая строчка.