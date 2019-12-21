Красноярск, , 04:26 — REGNUM В субботу 21 декабря в Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина состоится боксёрский поединок за серебряный пояс чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) между бывшим чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Денисом Лебедевым (Россия) и Табисом Мчуну (ЮАР). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, Лебедев прилетел в Красноярск 9 декабря. В ожидании соперника именитый российский боксёр тренировался в спорткомплексе «Сопка».

12 декабря Лебедев встретился с губернатором Красноярского края Александром Уссом, который поблагодарил спортсмена за проведения столь значимого боя в Красноярске. В ответ Лебедев подчеркнул, что в его жилах «бежит» сибирская кровь и он многое готов делать для популяризации бокса.

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Напомним, в своей спортивной карьере Лебедев одержал 32 победы, из которых 23 — нокаутом.

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