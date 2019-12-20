Москва, , 22:57 — REGNUM Бывший вратарь сборной СССР по футболу, заслуженный мастер спорта Юрий Пшеничников скончался 20 декабря на 80-м году жизни. Об этом сообщается на странице футбольного клуба ЦСКА в Twitter.

«Сегодня ушёл из жизни чемпион СССР 1970 года в составе ЦСКА, обладатель приза «Вратарь года — 1968» Юрий Пшеничников. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича», — говорится в сообщении.

Юрий Пшеничников родился 11 июня 1940 года в Ташкенте. Играл за ташкентские клубы «Трудовые резервы» и «Пахтакор», а позднее был вратарём московского ЦСКА. Провёл около 20 матчей в составе национальной сборной СССР. С 1978 года занимался тренерской деятельностью.