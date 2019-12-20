Москва, 20 декабря 2019, 15:24 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало лыжника Даниила Харичева за нарушение антидопинговых правил. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что Харичев дисквалифицирован на девять месяцев. Срок отстранения отсчитывается с 12 апреля 2019 года.
Добавим, что Харичев становился серебряным призёром чемпионата России среди спортсменов 19−20 лет.
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