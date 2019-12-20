Москва, , 15:12 — REGNUM Кандидатуру на пост главы Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) выдвинул глава Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов. Об этом 20 декабря сообщает ТАСС.

«Исполком единогласно поддержал мою кандидатуру на выборный конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики», — сказал Агапитов.

Он добавил, что будет выдвигать свою кандидатуру на посты президента, вице-президента и генерального секретаря EWF.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новое EWF будет избрано на заседании организации, которое пройдёт 2 апреля 2020 года в Москве.