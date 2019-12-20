Барселона, Испания, , 15:02 — REGNUM «Барселона» планирует начать переговоры с представителями нападающего Лионеля Месси о продлении контракта. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в ближайшее время клуб хочет сесть за стол переговоров с Хорхе Месси, отцом футболиста, который представляет его интересы.

Отмечается, что текущее соглашение Месси истекает летом 2021 года. «Барселона» хочет продлить его до 2023 года.

В нынешнем сезоне Месси сыграл за «Барселону» 17 матчей, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач.

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