Лондон, , 14:50 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» подписал новый контракт с защитником Тоби Алдервейрелдом. Об этом 20 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение между клубом и бельгийским футболистом рассчитано до 2023 года.

Напомним, в июле 2015 года Алдервейрелд перешёл в «Тоттенхэм» из мадридского «Атлетико». За лондонский клуб он сыграл 179 матчей. В настоящее время «Тоттенхэм» набрал 26 очков в 14 турах и занимает пятое место в АПЛ.

За сборную Бельгии Алдервейрелд сыграл 98 матчей. В 2018 году он стал бронзовым призёром чемпионата мира.

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