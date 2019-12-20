Милуоки, США, , 14:28 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 111:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов. Кроме того, форвард Леброн Джеймс сделал трипл-дабл из 21 очка, 12 подборов и 11 результативных передач.

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого 34 очка и 11 подборов.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает первое место в турнирной таблице НБА, имея в активе 54 очка после 29 матчей. «Лейкерс» потерпели второе поражение подряд и опустились на второе место с 53 очками после 29 игр.

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