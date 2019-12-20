Лос-Анджелес, США, , 14:22 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 122:117.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хьюстона» Рассел Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 10 подборов. У «Клипперс» наибольшую результативность показал форвард Пол Джордж, на счету которого 34 очка.

На сегодняшний день «Хьюстон» занимает девятое место в турнирной таблице НБА, имея в активе 47 очков после 28 матчей.

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