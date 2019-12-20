Москва, , 13:41 — REGNUM Московское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Кириллом Новиковым. Об этом 20 декабря сообщается на сайте футбольного клуба.

Отмечается, что соглашение между клубом и специалистом рассчитано до лета 2021 года. На этот же срок продлено сотрудничество с тренером Виталием Гришиным и тренером по работе с вратарями Дмитрием Изотовым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новиков стал и. о. главного тренера «Динамо» в октябре 2019 года после отставки Дмитрия Хохлова. Под руководством Новикова команда сыграла семь матчей, в которых одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

В настоящий момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 24 очка после 19 матчей.

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