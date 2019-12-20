Монреаль, Канада, , 13:26 — REGNUM В 2017 году итальянские спортсмены нарушали антидопинговые правила в два раза чаще, чем спортсмены из России. Об этом говорится в отчёте Всемирного антидопингового агентства (WADA), который 20 декабря размещён на сайте организации.

За 2017 год итальянцы 171 раз нарушили правила, что является самым большим показателем среди всех стран. Вторыми стали французы (128), третьими — американцы (103), четвёртыми — бразильцы (84). Российские спортсмены находятся на пятом месте (82).

Отмечается, что всего за 2017 год WADA выявило 1804 нарушения антидопинговых правил. В 2016 году было выявлено 1595 таких случаев.

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