Казань, , 12:34 — REGNUM Казанскому «Рубину» нужно усилить некоторые позиции, но большого количества трансферов не будет. Об этом 20 декабря заявил новый главный тренер команды Леонид Слуцкий, сообщается на сайте клуба.

«Есть понимание, какие позиции требуют усиления, какие позиции в команде достаточно прочны. Я не думаю, что это будут десятки новых футболистов», — сказал Слуцкий.

Он добавил, что все футболисты, которые сейчас есть в команде, получат возможность проявить свои лучшие качества.

Также Слуцкий озвучил планы команды на зимнее межсезонье. 11 января будет сбор в Казани, после чего 13-го числа команда отправится полным составом в Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Слуцкий стал главным тренером «Рубина».

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