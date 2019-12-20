Филадельфия, США, , 12:07 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились российские игроки Михаил Воробьёв и Иван Проворов. Также голы забили Джеймс ван Римсдайк, оформивший дубль, Мэтт Нисканен и Тайлер Питлик.

Хоккеисты «Баффало» смогли ответить единственным точным броском. Отличился форвард Виктор Олофссон.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 43 очка после 35 матчей. «Баффало» идёт на 17-м месте с 39 очками после 36 игр.

Читайте также: 27 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Бостон»