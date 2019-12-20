Киев, , 11:57 — REGNUM Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за проблем с финансированием. Об этом 20 декабря заявил глава Федерации лёгкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул, сообщает «Диалог.ua».

"Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки», — сказал Гоцул.

Он добавил, что есть риск того, что легкоатлеты вообще не поедут на Олимпиаду. Сейчас подготовка команды остановлена, и возобновить ее в феврале не получится.

Отмечается, что ранее министерство культуры, молодёжи и спорта отказалось финансировать ФЛАУ, из-за федерация не смогла покрыть все расходы.

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