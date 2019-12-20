Пхеньян, , 11:58 — REGNUM В 2019 году спортсмены из КНДР выиграли на международных спортивных соревнованиях около 180 золотых медалей, сообщает северокорейское издание Meari.

Согласно опубликованным данным, северокорейские спортсмены завоевали золотые медали в таких дисциплинах, как футбол, бокс, вольная борьба, тхэквондо, тяжелая атлетика, дзюдо, стендовая стрельба и гимнастика.

Отмечается, что северокорейские спортсмены отличились на ряде международных соревнований, включая чемпионат Азии по борьбе, чемпионат мира по борьбе, женский Кубок Кипра по футболу, чемпионат Азии по пулевой и стендовой стрельбе, Большой шлем по дзюдо в Абу-Даби, Азиатско-Тихоокеанский чемпионат по борьбе дзюдо, Гран-при Хух-Хото по дзюдо, турнир «Мастерс» по дзюдо в Циндао.