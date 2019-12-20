Бостон, США, , 11:13 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Айлендерс» нападающий Мэтью Барзал забил гол и реализовал победный буллит в послематчевой серии. Также заброшенная шайба на счету Джонни Бойчака.

В составе «Бостона» точными бросками отметились форвард Андерс Бьорк и защитник Тори Крюг.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 27 бросков из 29 по своим воротам и был признан первой звездой матча.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 48 очков после 33 матчей. «Бостон» идёт на третьем месте с 50 очками после 36 игр.

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