Денвер, США, , 11:07 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Каролины» российский нападающий Андрей Свечников забросил шайбу. Также голы забили Джейкоб Славин и Себастьян Ахо.

В составе «Колорадо» единственный точный бросок на счету форварда Габриэля Ладкескога.

На сегодняшний день «Каролина» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 46 очков после 35 матчей. «Колорадо» идёт на пятом месте с 47 очками после 35 игр.

Читайте также: Шайбы Наместникова и Анисимова помогли «Оттаве» победить «Нэшвилл»