Оттава, , 10:23 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Оттавы» российские нападающие Владислав Наместников и Артём Анисимов забросили по шайбе. Также голы забили Колин Уайт, Брэди Ткачук и Энтони Дюклер.

В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились Крэйг Смит, Рокко Гримальди, Райан Джохансен и Роман Йози.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 28-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 33 очка после 36 матчей. «Нэшвилл» идёт на 19-м месте с 38 очками после 34 игр.

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