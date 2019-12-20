Даллас, США, , 10:20 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Далласа» российский нападающий Александр Радулов забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также голы забили Радек Факса, Джейсон Дикинсон и Тайлер Сегин. Другой российский форвард Денис Гурьянов отметился голевой передачей.

В составе «Тампы» российский защитник Михаил Сергачёв отметился голом и результативной передачей. Один голевой пас на счету Никиты Кучерова. Ещё два гола забили Алекс Киллорн и Ондржей Палат.

На сегодняшний день «Даллас» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 44 очка после 36 матчей. «Тампа» идёт на 18-м месте с 38 очками после 33 игр.

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