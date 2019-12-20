Сеул, , 09:26 — REGNUM Сборная Южной Кореи занимает 40-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей футбольной организации.

Согласно опубликованным данным, страна Утренней свежести поднялась на одну ступень вверх по сравнению с рейтингом ФИФА, опубликованном в ноябре текущего года.

Известно, что в феврале текущего года Южная Корея занимала 38-е место в рейтинге, в апреле, июне, июле и сентябре — 37-е место, однако в октябре опустилась на две ступени вниз до 39-го места.

Среди стран, входящих в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), Япония расположилась на 28-м месте, Иран — на 33-м месте.

Кроме того, Австралия занимает 42-е место, Вьетнам — 94 место, КНДР — 116-е место, Туркмения — 129 место, Шри-Ланка — 205 место.

В первую пятерку вошли Бельгия, Франция, Бразилия, Великобритания и Уругвай.