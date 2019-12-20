Ньон, Швейцария, , 09:23 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал суммы призовых, которые получили российские клубы за участие в Лиге Европы в сезоне 2018/19. Об этом 20 декабря сообщается на сайте УЕФА.

«Зенит» получил от УЕФА €12,02 млн. В прошлогоднем розыгрыше турнира он занял первое место в группе и добрался до 1/8 финала, где проиграл испанскому «Вильярреалу».

«Краснодар» стал вторым в своей группе и также покинул турнир на стадии 1/8 финала, уступив испанской «Валенсии». Доход от турнира у клуба составил €9,84 млн.

Московский «Спартак» завершил выступления в своей группе на четвёртом месте и не вышел в плей-офф. От УЕФА клуб получил €6,48 млн.

Всего между 56 клубами, которые играли в турнире было распределено более €559,2 млн. Это на €131 млн больше чем годом ранее.

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