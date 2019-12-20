Стамбул, Турция, , 08:58 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в гостях над турецким «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 84:81.

В четвёртой четверти разыгрывающий «Зенита» Эндрю Альбиси за три секунды до финальной сирены реализовал трёхочковый бросок и принёс своей команде победу.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Фенербахче» Жоффри Ловернь, набравший 18 очков. В составе «Зенита» наибольшую результативность показал защитник Матеуш Понитка, на счету которого 16 очков.

Эта победа стала четвёртой для «Зенита» в текущем сезоне Евролиги при 11 поражениях. Благодаря этому команда покинула последнее место в турнирной таблице и теперь занимает 17-ю строчку.

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