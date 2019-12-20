Абу-Даби, , 08:40 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович в рамках выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship.

Встреча, прошедшая в Абу-Даби (ОАЭ), продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:5.

Первоначально планировалось, что соперницей Шараповой будет американка Аманда Анисимова, однако она отказалась от этого матча из-за травмы.

Добавим, что для Шараповой эта игра стала первой за четыре месяца. Предыдущий матч она провела в августе на Открытом чемпионате США, где проиграла Серене Уильямс.