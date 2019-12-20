Москва, , 08:21 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло к сведению решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями. Об этом 20 декабря заявили в пресс-службе WADA, сообщает «Р-спорт».

"WADA принимает к сведению заявление РУСАДА о том, что оно намерено оспорить единогласное решение исполкома WADA от 9 декабря», — заявили в организации.

Также отмечается, что WADA ещё не получало официального уведомления от РУСАДА. Когда WADA получит это уведомление, то публично объявит об этом.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение рекомендовать общему собранию организации не соглашаться с санкциями WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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