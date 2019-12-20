Санкт-Петербург, , 07:05 — REGNUM 19 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоялось особенное по меркам чемпионата событие. Крупнейшая спортивная площадка страны, «Газпром Арена», вмещающая 70 тысяч зрителей на своих трибунах, приняла очередное «армейское дерби» на открытом льду. Встреча прошла при шестидесяти с лишним тысячах болельщиков и завершилась победой московского ЦСКА с минимальным преимуществом на табло — 1:0.

Матч на открытым льду всегда превозносили как одно из главных и интереснейших хоккейный событий года. В КХЛ идею проведения таких матчей переняли из стана североамериканского конкурента НХЛ и впервые воплотили в жизнь в декабре 2017 года. Финский «Йокерит» удостоился чести принять первый в истории КХЛ матч на открытом воздухе и оправдал все надежды. Сыграв против СКА, «Йокерит» стал частью одного из самых посещаемых матчей лиги, стадион в Хельсинки собрал свыше 17 тысяч зрителей.

Матчи на открытом воздухе в итоге стали традицией КХЛ, и, оценив в полной мере потенциал мероприятия, руководство лиги перенесло следующее событие на 70-тысячный стадион в Санкт-Петербург, попутно изменив состав участников.

В этом году КХЛ не стали изменять себе и в схожей манере активно рекламировали матч. Некоторые игроки футбольного клуба «Зенит», который выступает на стадионе на регулярной основе, переодевались в обмундирование хоккеистов и в своих социальных сетях напоминали подписчикам о главном событии в преддверии новогодних праздников. Но в итоге зрелищного и красивого хоккея, которого так ожидали болельщики от противостояния двух «армейских» клубов в столь особенном матче, не состоялось.

Команды отметились всего одной шайбой на двоих, а победу добыл принципиальный соперник местного питерского клуба. Единственная шайба матча была заброшена бывшим нападающим СКА Сергеем Калининым на 10-й минуте третьего периода — не самый приятный сюрприз для болельщиков СКА. Московский ЦСКА снова выиграл в «армейском дерби» в этом сезоне.

На данный момент ЦСКА занимают первую строчку в рамках турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе 55 очков за 37 матчей чемпионата.